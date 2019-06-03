Денис Бояринцев: хотелось бы укрепить состав "Текстильщика", чтобы закрепиться в ФНЛ

Главный тренер "Текстильщика" Денис Бояринцев прокомментировал выход своей команды в ФНЛ.

"Мы заняли первое место в таблице, вышли в ФНЛ, как еще можно оценить сезон. Всего хватало в чемпионате, был небольшой спад, но в целом сезон провели ровно. Особенно хорошим получилось начало, в течение чемпионата держали свою позицию и не потеряли лишних очков, в очных матчах с конкурентами весной добились положительного результата.

Лидерами команды были вратарь Алексей Смирнов и капитан Денис Фомин - молодой и перспективный парень, весной забил важнейшие голы. Это местные ребята, воспитанники ивановского футбола, они стабильно провели весь сезон. Отмечу Евгения Попова, Александра Алексеева, Александра Щаницина. Все ребята молодцы, каждый внес свой вклад. Понимаем, что в ФНЛ другой уровень и скорости. Хотелось бы укрепить состав, чтобы закрепиться в лиге", - цитирует Бояринцева РИА.
Теги: Бояринцев Текстильщик
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