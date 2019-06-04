"Мордовия" получила лицензию для участия в ФНЛ

"Мордовия" получила лицензию для участия в сезоне-2019/2020 в ФНЛ.Напомним, ранее клуб не смог получить лицензию из-за невыполнения некоторых требованией. Позже "Мордовия" подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Следующий сезон в ФНЛ стартует 7 июля 2019 года.