"Мордовия" получила лицензию для участия в ФНЛ

"Мордовия" получила лицензию для участия в сезоне-2019/2020 в ФНЛ.

Напомним, ранее клуб не смог получить лицензию из-за невыполнения некоторых требованией. Позже "Мордовия" подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Следующий сезон в ФНЛ стартует 7 июля 2019 года.

ФК "Мордовия"
Теги: Мордовия
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