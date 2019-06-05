Сезон-2019/20 "Чертаново" проведет в Лужниках

В следующем первенстве Олимп-ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".

На этом стадионе клуб организовывал домашние встречи в концовке розыгрыша-2018/19, а предстоящий проведет там полностью.

В сезоне-2018/19 чертановцы заняли пятое место в первом дивизионе, всего на одно очко отстав от вышедшего в стыковые матчи "Нижнего Новгорода" – 61 против 62.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чертаново
Сегодня, 19:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама