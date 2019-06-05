Сезон-2019/20 "Чертаново" проведет в Лужниках

В следующем первенстве Олимп-ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".На этом стадионе клуб организовывал домашние встречи в концовке розыгрыша-2018/19, а предстоящий проведет там полностью.В сезоне-2018/19 чертановцы заняли пятое место в первом дивизионе, всего на одно очко отстав от вышедшего в стыковые матчи "Нижнего Новгорода" – 61 против 62.