Сезон-2019/20 "Чертаново" проведет в Лужниках
В следующем первенстве Олимп-ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".
На этом стадионе клуб организовывал домашние встречи в концовке розыгрыша-2018/19, а предстоящий проведет там полностью.
В сезоне-2018/19 чертановцы заняли пятое место в первом дивизионе, всего на одно очко отстав от вышедшего в стыковые матчи "Нижнего Новгорода" – 61 против 62.
"Спорт-Экспресс"
На этом стадионе клуб организовывал домашние встречи в концовке розыгрыша-2018/19, а предстоящий проведет там полностью.
В сезоне-2018/19 чертановцы заняли пятое место в первом дивизионе, всего на одно очко отстав от вышедшего в стыковые матчи "Нижнего Новгорода" – 61 против 62.
"Спорт-Экспресс"