Главный тренер "Черноморца" отказался комментировать отстранение от футбола

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков не стал комментировать решение КДК РФС об отстранении на год отстранение от футбольной деятельности.

Такой вердикт контрольно-дисциплинарный комитет вынес в пятницу. Помимо Дышекова наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолии Пуляев и Станислава Резников – им нельзя заниматься футболом в течении трёх лет.

На год отстранен генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко.

"Пока без комментариев", - цитирует Дышекова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черноморец
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