Главный тренер "Черноморца" отказался комментировать отстранение от футбола
Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков не стал комментировать решение КДК РФС об отстранении на год отстранение от футбольной деятельности.
Такой вердикт контрольно-дисциплинарный комитет вынес в пятницу. Помимо Дышекова наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолии Пуляев и Станислава Резников – им нельзя заниматься футболом в течении трёх лет.
На год отстранен генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко.
"Пока без комментариев", - цитирует Дышекова "Спорт-Экспресс".
Такой вердикт контрольно-дисциплинарный комитет вынес в пятницу. Помимо Дышекова наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолии Пуляев и Станислава Резников – им нельзя заниматься футболом в течении трёх лет.
На год отстранен генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко.
"Пока без комментариев", - цитирует Дышекова "Спорт-Экспресс".