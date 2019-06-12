Сергей Оборин возглавил "Факел"
"Факел" назначил Сергея Оборина на пост главного тренера.
63-летний специалист сменил Сергея Булатова, который возглавил воронежский клуб в апреле 2019 года.
63-летний специалист сменил Сергея Булатова, который возглавил воронежский клуб в апреле 2019 года.
12 июня ФК «Факел» назначил главного тренера. ? / / Новым наставником нашей команды стал 63-летний футбольный специалист Сергей Оборин. / / #ФакелВоронеж #ФКФВ https://t.co/YdobDJ7xH2— ФК «Факел» Воронеж (@fakel_fc) June 12, 2019