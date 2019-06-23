Борис Игнатьев: в предстоящем сезоне "Торпедо" не завоюет путевку в РПЛ, но через год может ставить такую задачу

Экс-наставник и бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с английским «Шеффилдом», поделился мнением об уходе Игоря Колыванова с должности главного тренера команды и перспективах черно-белых в ФНЛ.

- Что касается игры с «Шеффилдом», то это был очень важный, необходимый для «Торпедо» матч в рамках тренировочного процесса, - отметил Игнатьев. - Здесь попалась английская команда, выступающая в восьмом дивизионе. Уровень умения и готовности соперника вписывается в планы подготовки - начать контрольные игры со слабой команды. Наверное, именно это Игнашевич и предусматривал. Но при этом игра вызвала большой интерес у болельщиков. Очень важно было торпедовцам показать себя на глазах у большой аудитории. При всем при этом матч был интересен в плане подготовки. Нам показали новых игроков. Думаю, что это не самый слабый подбор футболистов - напротив, думаю, эти игроки должны помочь команде. Некоторые из них с торпедовским сердцем. Надеюсь, что результат 5:0 придаст команде положительных эмоций. Но надеюсь и на то, что ни Игнашевич, ни его соратники не придадут этому результату никакого значения.- Футболист всегда хочет развиваться. Примеров тому много. Великий Роналдо, уехав из Португалии, сыграл во многих командах. Казалось бы, уходить из «Реала» уже некуда, но он принял год назад для себя другое решение. Потому что должно быть движение вперед. То, что Лебеденко вернулся назад, должно приветствоваться болельщиками. Все, что против больших игроков, которые собираются в «Торпедо», - неверный, пагубный подход. Это какие-то внутренние амбиции, ни о чем не говорящие. Ничего за этим не стоит, и никто особо внимание на эти выпады не обращает.- Мы не можем говорить, что правильно, а что нет. Мы можем что-то сказать на эмоциональном фоне. Например, я скажу, что человек решил задачу и, по крайней мере, он должен был стартовать в сезоне. Но, наверное, есть какие-то вещи, которые видит руководство, находящееся рядом с тренером. Возможно, есть что-то, что не позволит двигаться вперед. Это не обязательно нарушение каких-то спортивных и этических норм, но просто что-то не позволяет идти с ним дальше. Чисто по-человечески да и по-профессиональному мне Колыванова жалко. Потому что он сделал все возможное, чтобы работать и дальше. Опять же по-человечески это неправильно. Но выбор пал на хорошего футболиста, хорошего человека, многое сделавшего для нашего футбола, и, вполне возможно, мы увидим развитие Игнашевича, как большого тренера.- Учитывая, как развивается ситуация внутри и вокруг «Торпедо», можно предположить, что они будут претендентами на выход в РПЛ. «Торпедо» - бренд, под бренд игроки идут, бюджет у клуба есть. В предстоящем сезоне, думаю, они будут где-то в верхней части таблицы, но выйти в Премьер-лигу не смогут. А вот со следующего сезона, убежден, «Торпедо» сможет ставить эту задачу. Еще и потому, что, наверное, особо некому в нашем футболе ставить, потому что ни денег, ни стадионов, ни болельщиков у большинства команд нет.