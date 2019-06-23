Борис Игнатьев: в предстоящем сезоне "Торпедо" не завоюет путевку в РПЛ, но через год может ставить такую задачу
Экс-наставник и бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с английским «Шеффилдом», поделился мнением об уходе Игоря Колыванова с должности главного тренера команды и перспективах черно-белых в ФНЛ.
- Болельщики неодобрительно встретили гол вернувшегося в клуб Игоря Лебеденко. Не могут простить, что свое время покинул «Торпедо» ради другой команды...
- Футболист всегда хочет развиваться. Примеров тому много. Великий Роналдо, уехав из Португалии, сыграл во многих командах. Казалось бы, уходить из «Реала» уже некуда, но он принял год назад для себя другое решение. Потому что должно быть движение вперед. То, что Лебеденко вернулся назад, должно приветствоваться болельщиками. Все, что против больших игроков, которые собираются в «Торпедо», - неверный, пагубный подход. Это какие-то внутренние амбиции, ни о чем не говорящие. Ничего за этим не стоит, и никто особо внимание на эти выпады не обращает.
- Клуб расстался с Игорем Колывановым с формулировкой «по завершении срока действия контракта». Вроде бы, можно расстаться. Но специалист вывел команду в ФНЛ. Само собой, напрашивается, что надо предложить ему новое соглашение. Тем более Колыванов не раз доказывал, что умеет добиваться результата. Вместо него ставят, да, титулованного игрока, но мы еще не знаем Игнашевича-тренера.
- Мы не можем говорить, что правильно, а что нет. Мы можем что-то сказать на эмоциональном фоне. Например, я скажу, что человек решил задачу и, по крайней мере, он должен был стартовать в сезоне. Но, наверное, есть какие-то вещи, которые видит руководство, находящееся рядом с тренером. Возможно, есть что-то, что не позволит двигаться вперед. Это не обязательно нарушение каких-то спортивных и этических норм, но просто что-то не позволяет идти с ним дальше. Чисто по-человечески да и по-профессиональному мне Колыванова жалко. Потому что он сделал все возможное, чтобы работать и дальше. Опять же по-человечески это неправильно. Но выбор пал на хорошего футболиста, хорошего человека, многое сделавшего для нашего футбола, и, вполне возможно, мы увидим развитие Игнашевича, как большого тренера.
- За что будет бороться «Торпедо» в новом сезоне?
- Учитывая, как развивается ситуация внутри и вокруг «Торпедо», можно предположить, что они будут претендентами на выход в РПЛ. «Торпедо» - бренд, под бренд игроки идут, бюджет у клуба есть. В предстоящем сезоне, думаю, они будут где-то в верхней части таблицы, но выйти в Премьер-лигу не смогут. А вот со следующего сезона, убежден, «Торпедо» сможет ставить эту задачу. Еще и потому, что, наверное, особо некому в нашем футболе ставить, потому что ни денег, ни стадионов, ни болельщиков у большинства команд нет.