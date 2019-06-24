Денис Бояринцев: в Иванове на "Текстильщик" в ФНЛ железобетонно придут 10 тысяч, но наш стадион пока не лицензирован
Главный тренер "Текстильщика" Денис Бояринцев сожалеет, что команда начнет следующий сезон в Москве.
– "Текстильщик" будет проводить домашние матчи в Сокольниках. А где будете базироваться?
– Конечно, мы хотим играть дома. В Иванове на игры ФНЛ придут, думаю, минимум 10 тысяч! Железобетонно! Но пока наш стадион не лицензирован. Видимо, будем действовать по схеме, которую использовали перед матчами с московскими командами в ПФЛ: предыгровая тренировка в Иванове, потом – на автобусе в Москву, отдых в гостинице и на следующий день игра. Первые пять матчей мы точно проведем в Сокольниках, – сказал Бояринцев.
Sportbox
– "Текстильщик" будет проводить домашние матчи в Сокольниках. А где будете базироваться?
– Конечно, мы хотим играть дома. В Иванове на игры ФНЛ придут, думаю, минимум 10 тысяч! Железобетонно! Но пока наш стадион не лицензирован. Видимо, будем действовать по схеме, которую использовали перед матчами с московскими командами в ПФЛ: предыгровая тренировка в Иванове, потом – на автобусе в Москву, отдых в гостинице и на следующий день игра. Первые пять матчей мы точно проведем в Сокольниках, – сказал Бояринцев.
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