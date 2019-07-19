Кризис Балтики. Анонс 3-го тура ФНЛ

В субботу пройдет 3-й тур ФНЛ.анонсирует главные встречи первой лигиВряд ли можно было представить, что дебют Сергея Игнашевича в качестве тренера выйдет настолько качественным. Две победы на старте, ноль пропущенных матчей. Москвичи идут в группе команд, которые еще не потеряли очков. Команда осваивается в ФНЛ и строит серьезные планы на будущее. Уже появилась информация о том, что директором черно-белых может стать Денис маслов, работавший в Перми, Самаре и Нижнем Новгороде. Но это дела ближайшего будущего. Сейчас москвичам нужно справиться на выезде с хабаровским СКА. Армейцы результативно играют, но результата это не приносит, поэтому в этой игре «Торпедо» может рассчитывать на три очка.«Ротор» был одним из лучших клубов весны, но под конец сдал. Игорь Меньщиков продолжил работать в команде, провел предсезонку и пока показывает тот же уровень футбола, что был весной. Волгоградцы не теряют очков. «Енисей», проведший прошлый сезон в ФНЛ, проиграл «Чертаново». В субботу в Красноярске состоится первая игра в сезоне для местных болельщиков. Не исключено, что гости могут подпортить фанатам праздник.Главной неожиданностью первых двух туров стала игра «Луча» в обороне. В минувшем первенстве 0-0 был самым популярным счетом для игр «Луча». В этом же все идет явно не по плану Рустема Хузина. Уже шесть пропущенных мячей, но при это три забитых. Вероятно, это влияние еще несыгранного состава. Постепенно все вернется на круги своя. Не исключено, что это уже произойдет в субботу. Во Владивосток пожалует «Томь». «Томичи» пока не проигрывают. Вполне могут замахнуться и на прошлогодние заслуги, если не будет финансовых проблем.Самый яркий дебют выдают «Химки». Талалев имеет в активе уже полгода работы и ряд талантливых игроков, среди которых выделяется Камран Алиев. На данный момент сразу несколько футболистов подмосковного клуба находятся в списке лучших бомбардиров. Ивановскому «Текстильщику» надо будет всерьез поработать, чтобы остановить эту атакующую машину. Ивановцы уже принимали дома «Енисей» и потерпели поражение.За несколько лет перед Мундиалем в России шло все к тому, что «Балтика» выйдет в РПЛ. Мощный состав, сильный тренерский цех. Но менеджерские промашки и долговая яма привели к тому, что клуб мог вылететь прошлой весной и вылетел, но отказ «Сахалина» позволил Калининграду остаться в ФНЛ. Сейчас план на РПЛ – четыре года. Потеря лидеров ударила по клубу. Два поражения на старте – могут дорого стоить в дальнейшем. В субботу нужно добывать очки с «Чайкой». Новичок первенства уже сыграл раз вничью и вряд ли остановится на достигнутом.