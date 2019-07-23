Анонс 4-го тура ФНЛ

В среду пройдет уже 4-й тур ФНЛ. Rusfootball.info презентует все самые важные встречи игрового дня
Томский реванш
Томичи все-таки не выдержали темпа других конкурентов и допустили ошибку во Владивостоке. Команда сыграла вничью с местной командой. На данном этапе это не катастрофично. Поправить положение Томск попытается с курским «Авангардом». Сезон куряне начали из рук вон плохо. Два крупных поражения и ничья с дублем Краснодара. Вряд ли на такой расклад рассчитывало руководство, когда приглашало Мурата Искакова. До этого тренер вел Тамбов на вершине таблицы в прошлом сезоне до тех пор, пока его не уволили. Не исключено, что специалист надолго не задержится в «Авангарде», если такие результаты продолжатся.
Матч тура
Главный трансфер этого лета в ФНЛ – это уход пресс-атташе «Енисея» Стаса Меркиса. Дальнейшая судьба этого клуба в медиа пока неизвестна. Да и, в целом, дела сейчас у красноярцев плачевные. Лишь одна победа на старте, а сейчас еще выезд к лидеру первенства – «Химкам». Подмосковный коллектив побил рекорд лиги по забитым мячам на старте турнира. А Владимир Дядюн и Илья Кухарчук лидируют в гонке бомбардиров. Поэтому за судьбу «Енисея» сейчас особенно страшно.
Битва аутсайдеров
Ивановский «Текстильщик» по-прежнему не может набрать очков в чемпионате ФНЛ. Но при этом ивановцы заслуживают баллов намного больше, чем та же «Балтика». Похожая история была в прошлом сезоне с «Армавиром». Южане ужасно стартовали, но потом наверстали свое и сохранили прописку в лиге. В 4-ом туре «Текстильщик» попытается отобрать очки у «Краснодара-2». «Быки» этот сезон выдают намного хуже, чем предыдущий, что закономерно из-за отсутствия прошлогодних лидеров.
Нижний в аутсайдерах
Нижний Новгород был перед сезоном явным фаворитом. Нижегородцы на равных играли с «Крыльями» в стыках, поэтому от них возлагали большие надежды поклонники ФНЛ. А сейчас происходит катастрофа. Нижний проигрывает уже два матча дома. Дмитрий Черышев не стерпел последнюю неудачу и уже обещал перемены в эту среду со «Спартаком-2». Будет любопытно посмотреть на них, и как они повлияют на результат. Москвичи дома еще не проигрывали.
Серия «Шинника»
Ярославский «Шинник» пока самый неожиданный гость на верху турнирной таблицы. При том, что выезды были к командам, которые претендуют на высокие позиции в лиге. В среду «Шинник» может продолжить свою серию дома с «Армавиром». На неделе стало известно, что Ярославль не сможет заявлять игроков на новый сезон из-за долгов шестилетней давности. Обидно будет, если это отразится на «Шиннике». Но Побегалову к такому не привыкать. Несколько лет назад он умудрялся добиваться результата с 15 игроками.
4-й тур ФНЛ
Анонс 4-го тура ФНЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»