"Краснодар-2" и "Текстильщик" разошлись боевой ничьей В 4-м туре ФНЛ "Краснодар-2", играя на домашней арене не смог обыграть дебютанта первой российской лиги. Встреча завершилась боевой ничьей. Голы забили: Гайдуков ("Текстильщик"), на 67-й минуте, и Таранов, 73-й ("Краснодар", пенальти) ФНЛ4 турГолы: Таранов, 73 (пен) - Гайдуков, 67. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Опубликовал: Владислав Щеколдин, Rusfootball.info Сегодня, 19:11 Теги: Краснодар-2 Текстильщик 0 Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5