"Краснодар-2" и "Текстильщик" разошлись боевой ничьей

В 4-м туре ФНЛ "Краснодар-2", играя на домашней арене не смог обыграть дебютанта первой российской лиги.
Встреча завершилась боевой ничьей. Голы забили: Гайдуков ("Текстильщик"), на 67-й минуте, и Таранов, 73-й ("Краснодар", пенальти)

ФНЛ

4 тур


Голы: Таранов, 73 (пен) - Гайдуков, 67.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Краснодар-2 Текстильщик
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