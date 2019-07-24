Голами отметились Никита Бакалюк (32-я минута) и Александр Руденко (47-я минута). После 4-х матчей команда набрала 7 очков.
"Спартак-2": Акмурзин, Миронов, Маслов, Баду, Гапонов, Воропаев (Васильев, 74), Игнатов (Данилин, 65), Бакаев (Маркитесов, 67), Бакалюк, Руденко (Петрунин, 86), Нимели (Фольмер, 78).
"Нижний Новгород": Анисимов (Сысуев, 46), Федорив, Хозин, Абрамов, Ставпец (Темников, 58), Голышев (Палиенко, 46), Сергеев (Игнатович, 46), Сапета, Комолов (Салугин, 74), Чудин, Портнягин.
Предупреждения: Акмурзин, 6, Ставпец, 8, Хозин, 15, Сапета, 17, Воропаев, 20, Баду, 52, Бакалюк, 83, Темников, 88, Фольмер, 88.
"Спартак-2" обыграл "Нижний Новгород"
В матче 4-го тура ФНЛ московский "Спартак-2" обыгрыл "Нижний Новгород" со счётом 2 - 0.
"Спартак-2" после победы над "Нижним Новгородом". Фото: twitter.com/fcsm_official
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