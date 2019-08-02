Газзаев в Красноярске. Анонс 6-го тура ФНЛ

В субботу и воскресенье пройдет шестой тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет главные встречи первой лиги
Газзаев в Красноярске
Возвращение «Енисея» в ФНЛ выглядит сейчас настоящей катастрофой. Команда не смогла перестроиться после пребывание в элите российского футбола. Четыре поражения в пяти матчах – вряд ли то, на что могли рассчитывать руководители. В Красноярск спасать положение прибыл Юрий Газзаев, до этого много времени работавший с «Волгарем». Официального назначение на данный момент не было. Сам специалист говорит, что будет только консультировать. Как долго это продлится, пока неясно. Очевидно, что в игре с «Томью» может быть уже другой «Енисей.
Яковлев в Факеле
Сергей Оборин продолжает стелить себе дорожку на пенсию. Команда в пяти играх забила всего один мяч и все еще не одерживала побед. Исправлять результативность прибыли Руслан Корян и Павел Яковлев. Последнего игрока видеть в ФНЛ очень неожиданно. Обновленная атакующая линия попытается проявить себя в эту субботу с «Мордовией». Не исключено, что это будет последняя игра для нового тренера воронежского клуба
Скандал в Курске
«Шинник» не выдержал темп, который сам задал на старте, и уже не может победить два матча. Поправить положение можно будет с курским «Аванградом». Там сейчас довольно все плохо. А на неделе разразился скандал, связанный с долгами. Бывший игрок курян Вадим Стеклов пытается получить свою зарплату и премиальные за весну прошлого сезона. Однако его юристы получили отказ в нецензурной форме. Подобные новости могут отразиться и на команде, который нужно будет отправляться в сложный выезд к одному из лидеров первенства.
Матч тура
В минувшем туре «Химки» все же прервали свою победоносную серию в Волгограде. Этой осечкой сполна воспользовались молодые ребята из «Чертаново». А сейчас команды будут решать судьбу главного клуба московского региона в ФНЛ и всей лиги. Подобный расклад сил в первом дивизионе нельзя было представить несколько лет назад. «Химки» были явным середняком лиги, а «Чертаново» бороздило просторы ПФЛ. За год все буквально поменялось. Талалаев преобразил «Химки», а «Чертаново» превращается в грозную силу нашего футбола.
Час Х для Черышева
Сейчас каждый матч для Дмитрия Черышева будет, как последний. Провальный старт всерьез ударил по положению клуба. Предыдущий матч с «Торпедо» мог действительно стать последним для наставника нижегородцев. Но, к чести его игроков, была наконец-то добыта важная победа. Сейчас Нижнему нужно будет повторить предыдущий результат в Ростове с «Чайкой» - и только тогда можно будет говорить, что Нижний снова в гонке. В случае обратного исхода – зайдет разговор уже об отставке.
6-й тур ФНЛ
Газзаев в Красноярске. Анонс 6-го тура ФНЛ
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