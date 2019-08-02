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"Спартак-2" уверенно выиграл у "Луча"

ФНЛ

6 тур

Луч - Спартак-2 2:4


Голы: Кутьин, 33 (пен.), Маслов, 40, Маркитесов, 52, Нимели, 55, Алиев, 84, Руденко, 86

Луч: Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин (Абазов, 56), Степанец (Насадюк, 74), Стеклов, Кротов (Симанов, 46), Макаренко (Руденко, 68), Носов, Кутьин, Гордиенко (Алиев, 46)

Спартак-2: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Васильев (Самбу, 67), Бакалюк, Нимели (Тиуб, 88), Руденко

Предупреждения: Петрунин, 2, Руденко, 24, Маслов, 56, Степанец, 73

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Теги: Спартак Луч
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