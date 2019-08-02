"Спартак-2" уверенно выиграл у "Луча"

ФНЛ
6 тур
Луч - Спартак-2 2:4
6 тур
Луч - Спартак-2 2:4
Голы: Кутьин, 33 (пен.), Маслов, 40, Маркитесов, 52, Нимели, 55, Алиев, 84, Руденко, 86
Луч: Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин (Абазов, 56), Степанец (Насадюк, 74), Стеклов, Кротов (Симанов, 46), Макаренко (Руденко, 68), Носов, Кутьин, Гордиенко (Алиев, 46)
Спартак-2: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Васильев (Самбу, 67), Бакалюк, Нимели (Тиуб, 88), Руденко
Предупреждения: Петрунин, 2, Руденко, 24, Маслов, 56, Степанец, 73