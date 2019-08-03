"Балтика" в гостях уступила "СКА-Хабаровск"

ФНЛ
6 тур
СКА-Хабаровск - Балтика 2:0
6 тур
СКА-Хабаровск - Балтика 2:0
Голы: Малеев, 6, Камилов, 90+2
СКА-Хабаровск: Обухов, Суслов, Шляков, Зайцев, Камилов, Квеквескири, Никифоров, Кацаев (Круз, 83), Малеев (Труфанов, 69), Горулёв (Гаджимурадов, 36), Кузьмичёв (Брагин, 63)
Балтика: Помазан, Наилсон, Тишкин, Плопа, Маклаков, Кузьмин, Альшин (Захаров, 90), Чочиев (Кисиль, 87), Шаваев (Глушков, 40), Причиненко (Макарчук, 46), Маркин
Предупреждения: Тишкин, 43, Малеев, 45+4, Гаджимурадов, 59, Альшин, 79
Удаления: Маклаков, 69