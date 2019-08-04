Руководство "Нижнего Новгорода" может уволить Дмитрия Черышева с должности главного тренера за неудачный старт команды в сезоне-2019/20. В таком случае нижегородцев может возглавить Роберт Евдокимов.
В нынешней кампании "Нижний Новгород" в первых шести турах Футбольной национальной лиги набрал пять очков (одна победа, две ничьих, три поражения). Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
"Чемпионат.сом"
"Нижний Новгород" может уволить Черышева с поста главного тренера
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