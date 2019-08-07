Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал старшего тренера московского "Торпедо" Сергея Игнашевича на 100 тысяч рублей за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера, сам клуб оштрафован на 500 тысяч рублей, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
"Игнашевич в матче с "Армавиром" исполнял обязанности главного тренера. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вынесено решение: оштрафовать Игнашевича на 100 тысяч рублей и "Торпедо" на 500 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а "Торпедо" - на 500 тысяч
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