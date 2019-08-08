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Сергей Игнашевич организовал благотворительный футбольный турнир "Меняй игру!"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич организовал благотворительный футбольный турнир "Меняй игру!"

В нем участвуют уже 39 команд. В общей сумме собрано более 300 тысяч рублей на борьбу с раком, насилием, дискриминацией, безнадегой и бедностью.

В этом году в звездной команде, с которой в финале сыграют те, кто собрал больше всего пожертвований, выступят Сергей Игнашевич (капитан), Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Евгений Савин, Данила Козловский и Андрей Бурковский.

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Sport24.ru

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Теги: Игнашевич Торпедо
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