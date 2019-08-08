Бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич организовал благотворительный футбольный турнир "Меняй игру!"
В нем участвуют уже 39 команд. В общей сумме собрано более 300 тысяч рублей на борьбу с раком, насилием, дискриминацией, безнадегой и бедностью.
В этом году в звездной команде, с которой в финале сыграют те, кто собрал больше всего пожертвований, выступят Сергей Игнашевич (капитан), Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Евгений Савин, Данила Козловский и Андрей Бурковский.
[media=https://www.instagram.com/changethegame_football/?utm_source=ig_embed]
Sport24.ru
Сергей Игнашевич организовал благотворительный футбольный турнир "Меняй игру!"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»