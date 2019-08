View this post on Instagram

Официально — Роман Шишкин в «Торпедо»! ? Роман трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России, в составе национальной сборной провел 16 матчей. ? Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона. Интервью читайте на torpedo.ru