Президент "Торпедо" Елена Еленцева - о переходе защитника Романа Шишкина. Она считает, что футболист сделает команду сильнее.
"Опыт - важный фактор в достижении спортивных результатов. Уверена, что приход Романа поможет нам стать еще сильнее и стабильнее. Плюс у нас много молодых футболистов, которые получат возможность перенять его опыт и продолжат прогрессировать.
Роман тренировался с нами последние несколько недель и произвел положительное впечатление своим отношением к делу и человеческими качествами. Говорить о его профессиональных навыках смысла нет, все и так знают, насколько Роман квалифицированный игрок. Конечно, мы не могли не сделать ему предложение о сотрудничестве, и я рада, что в итоге нам удалось договориться", - цитирует Еленцеву ТАСС.
Президент "Торпедо" считает, что приход Шишкина сделает команду сильнее
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