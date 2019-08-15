"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото)

В сезоне-2019/20 "Торпедо" будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под "шотландскую клетку".Отмечается, что орнамент выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. В настоящий момент "Торпедо" занимает второе место место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков в 8 матчах.