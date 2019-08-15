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"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото)

В сезоне-2019/20 "Торпедо" будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под "шотландскую клетку".

Отмечается, что орнамент выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. В настоящий момент "Торпедо" занимает второе место место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков в 8 матчах.

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В новом сезоне московское «Торпедо» будет выступать в необычной форме - с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку». ? Тартановый орнамент выбран отнюдь не случайно – это дань истории зарождения футбола в Москве. ? Право презентовать форму первыми было предоставлено нашему официальному партнеру — @brandshopru ? Два новых комплекта от итальянского бренда спортивной экипировки @macron будут доступны для покупки в магазине на Петровском бульваре и на сайте только 16 и 17 августа. ? Все детали футболок можно посмотреть в съемке, в которой участвовали торпедовцы Андрей Лях и Сергей Шустиков.

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Теги: Торпедо
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