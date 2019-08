"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото)

View this post on Instagram

В новом сезоне московское «Торпедо» будет выступать в необычной форме - с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку». ? Тартановый орнамент выбран отнюдь не случайно – это дань истории зарождения футбола в Москве. ? Право презентовать форму первыми было предоставлено нашему официальному партнеру — @brandshopru ? Два новых комплекта от итальянского бренда спортивной экипировки @macron будут доступны для покупки в магазине на Петровском бульваре и на сайте только 16 и 17 августа. ? Все детали футболок можно посмотреть в съемке, в которой участвовали торпедовцы Андрей Лях и Сергей Шустиков.