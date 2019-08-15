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Матчи ФНЛ начнутся с минуты оваций пилотам, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье

Матчи 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги (второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России) начнутся с минуты оваций пилотам и остальным членам экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего сегодня аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Лайнер, летевший по маршруту Жуковский — Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя лайнера отключились. В результате пилоты сажали самолет на кукурузном поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Всего на борту воздушного судна находились 226 пассажиров, все они остались живы.

"Лишь профессионализм, исключительное хладнокровие и слаженные действия экипажа помогли избежать катастрофы с многочисленными жертвами. Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина — настоящие герои и достойны самых глубоких благодарностей.

К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с минуты оваций всему экипажу", — говорится в сообщении на официальном сайте ФНЛ.


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