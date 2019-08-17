Газзаев в Енисее. Анонс 9-го тура ФНЛ

В воскресенье пройдет 9-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все важные противостояния игрового дня
Перемены в Енисее
Ситуация в красноярском «Енисее» достигла своего апогея. Последние три матча дела идут более-менее на поправку, однако на турнирное положение это не повлияло. Красноярцы обосновались на предпоследней позиции в таблице. Последние пару матчей в статусе консультанта работал Юрий Газзаев. Назначение на пост тренера было делом времени – вот оно и произошло.
С воскресенья у «Енисея» будет новый тренер. Боевая проверка пройдет в Москве. Красноярцы попробуют прервать свою неудачную серию со «Спартаком-2», которые сейчас уязвимы после поражения аутсайдеру – «Текстильщику».
Лидер сменился
Подмосковные «Химки» были лидером ФНЛ на протяжении семи туров, однако сложные соперники в последних турах повлияли на размен позициями в верхней половине таблицы. Но вряд ли это сильно выбьет из колеи подмосковный клуб. С прямыми конкурентами за лидерство они сыграли вничью. Сейчас будет явный разгруз. Уже в воскресенье после игры с «Нефтехимиком» химчане могут вернуть первую позицию в турнире.
Легкий календарь «Торпедо»
Дебют Сергея Игнашевича в роли главного тренера удается на слав: шесть побед и всего одно поражение. Из минусов только штрафы за то, что слишком усердствует на бровке при статусе исполняющего обязанности. Болельщики москвичей уже явно поглядывают в сторону Премьер-лиги. Отличный подбор игроков, да еще с опытом выступления в сборной и РПЛ. Но реальную картину продемонстрирует только встречи с сильными соперниками.
Волею календаря черно-белым достались команды из подвала таблицы. Все это веселье начнется только в конце августа, а пока «Торпедо» нужно набрать запас очков на скромных командах, вроде «Текстильщика», с которым нужно играть в воскресенье.
Матч тура
В минувшем сезоне СКА и «Нижний Новгород» до самого конца рубились за четвертую позицию в стыковых играх. Этот сезон складывается куда хуже. Нижний напоминает прошлогоднюю «Балтику». С одним исключением, что зарплату платят стабильно. В СКА все как обычно.
Болельщики перед сезоном наверняка рассчитывали на более высокие позиции, но пока Хабаровск держит планку в болоте ФНЛ. К несчастью, добавилось и досадное поражение в среду от «Мордовии». Подопечные Черышева попытаются реабилитироваться перед фанатами за поражение от «Балтики».
Ротор на вершине
Волгоградский «Ротор» настрадался в прошлом сезоне. Команда отмучалась с Робертом Евдокимовым. Нашли нужную замену. Провели отличный весенний отрезок, а теперь радуют поклонников на старте. И наверняка подобное продолжится и дальше. Игорь Менщиков смог выстроить боеспособный коллектив с качественной игрой. Лидерство – это показатель его проделанной работы. Закрепить положение волгоградцы попытаются дома с «Шинником».
Газзаев в Енисее. Анонс 9-го тура ФНЛ
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