Спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин рассказал о травме, полученной полузащитником команды из Владивостока Дмитрием Калугиным.
21-летний хавбек появился на поле на 82-й минуте матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с "Факелом" (3:0), но не сумел доиграть встречу, получив перелом верхней челюсти после столкновения с голкипером воронежской команды Данилой Ермаковым. Калугин был госпитализирован.
"Предварительный диагноз Калугина — перелом верхней челюсти. Глаз заплыл вследствие гематомы. Вратарь соперника сгруппировался и покатился — страшное столкновение. Дмитрия отвезли в челюстно-лицевую хирургию, сейчас там и наши врачи. Если понадобится лечение в Москве, клуб покроет все расходы. У нас есть страховка, согласно регламенту", - цитирует Скорочкина "РБ".
В "Луче" рассказали о травме Калугина: если понадобится лечение в Москве, клуб покроет все расходы
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