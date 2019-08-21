Спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин рассказал, как проходит восстановление полузащитника Дмитрия Калугина от травмы костей лица.
21-летний хавбек появился на поле на 82-й минуте матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с "Факелом" (3:0), но не сумел доиграть встречу, получив перелом верхней челюсти после столкновения с голкипером воронежской команды Данилой Ермаковым. Калугин был госпитализирован и перенес операцию.
"Операция у Калугина состоялась, все прошло успешно и хорошо. В больницу сегодня не пустили, а врач был занят.
Дмитрия возили от врача к врачу, потому что во Владивостоке нет больницы, в которой были бы собраны все узконаправленные специалисты. В одной нам сказали, что у него перелом носа, и отправили в другую. Но здесь расстояния не московские, между больницами пять километров. Вправили нос — повезли в следующую.
Врач сказал, что на восстановление Дмитрия потребуется как минимум два-три месяца. Потом побежим — вот и все.
Что касается игры в защитной маске, пусть сначала все заживет, а там будем принимать решение", - цитирует Скорочкина "РБ".
"Луч": Калугина возили по больницам с переломом челюсти, так как нет такой, где есть все врачи
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