Полузащитник "Чайки" Игорь Безденежных прокомментировал новость об обысках в офисе владельца клуба.
"Если честно, то про обыски в клубе я не слышал – проснулся несколько часов назад, с командой не виделся. Да и не увижусь сегодня – у нас выходной, в чатах тоже ничего не было. Пока нам никто ничего не говорил", - цитирует Безденежных "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что причиной обысков в офисе компании "Чайка" в бизнес-центре "Колизей" стали подозрения в том, что клуб, которым и владеет компания, обманул букмекеров.
Игрок "Чайки": про обыски в клубе я не слышал, нам никто ничего не говорил
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