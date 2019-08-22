"Чайка" выступила с официальным заявлением в связи с информацией СМИ о том, что обыски в офисе клуба связаны с подозрениями в обмане букмекеров.
"По факту опубликованных в СМИ материалов, в которых содержались сведения о том, что якобы ФК "Чайка" подозревается в обмане букмекеров, ФК "Чайка" сообщает следующее. 21 августа 2019 года в офисе ФК "Чайка" проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец", состоявшегося 13 мая 2019 года, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК "Чайка" в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.
Необходимо также подчеркнуть, что по итогам расследования, которое проводил Российский Футбольный Союз, в адрес руководства и игроков ФК "Чайка" никаких претензий не выдвигалось. В настоящее время расследование продолжается. ФК "Чайка" заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба из села Песчанокопского Ростовской области.
"Чайка": в документах следователей МВД не упоминалось о подозрениях в организации ставок
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте