Защитник "Химок" Егор Данилкин рассказал о желании клуба выйти в РПЛ.
"Конечно, мы хотим в РПЛ. Все ребята стремятся оказаться в Премьер-лиге. Мы смотрим на свои результаты, видим, что на поле у нас многое получается. Не хотим заглядывать вперед, концентрируемся только на предстоящем матче, но если получится добиться повышения в классе — мы этому будем очень рады.
Практика показывает, что когда клуб добивается повышения, то появляются дополнительные спонсоры, власти регионов выделяют дополнительные средства. Финансовое положение несколько улучшается, так как трудновато на старом багаже, который был в ФНЛ, участвовать в Премьер-лиге. Уровень данных турниров различается", - цитирует Данилкина News.ru.
Егор Данилкин: "Химки" стремятся попасть в РПЛ
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