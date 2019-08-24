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Лидерство Игнашевича. Анонс 10-го тура ФНЛ

В воскресенье пройдет десятый тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует самые яркие встречи воскресного дня









Покоритель Реала в Хабаровске

Вслед за другом Неймара в Хабаровск пожаловал легенда футбольного интернета – Георгий Кырнац. Многие его запомнили, как голкипера, который отстоял на ноль с мадридским «Реалом», когда Игорь Акинфеев в конце встречи получил красную карту. Больше шансов вратарь не получал и теперь получит его в Хабаровске. Возможно, дебют пройдет уже в воскресенье. СКА принимает «Армавир» и имеет все шансы на три очка.

Матч тура

«Чертаново» ударно проводит последнюю неделю: победа в Кубке и важные три очка в Саранске. Москвичи по-прежнему находятся в зоне стыковых матчей и реабилитировались за досадное поражение от «Краснодара-2». У Томска будет преимущество. Томичи в середине недели не играли в Кубке, а спокойно готовились к матчу. Сложно в этой встрече ожидать град голов. Сибиряки обычно играют прагматично с любым соперником.

Побегалов против Талалаева

Так сложилось, что ярославцы и химчане играли в Кубке против команд ФНЛ. Это явно наложило большую нагрузку на коллективы, но те справились на все 100% и одержали свои победы. В чемпионате команды находятся в верхней половине таблицы, но решают совершенно разные задачи. Видно, что у «Химок» есть потенциал для выхода в РПЛ. Для «Шинника» будет фантастика, если они все же ворвутся в стыки.

Разборки в Чайке

Продолжает греметь дело вокруг «Чайки». Все прекрасно знают историю о «договорном» матче «Черноморца» и «Чайки». Тренер и игроки «Черноморца» получили наказания. Но сейчас дело набирает обороты. За дело взялось МВД. Уже были проведены обыски в офисе клуба ФНЛ. А один из руководителей внезапно покинул должность. Будет любопытно, чем все это закончится и как отразится на всей команде. У «Чайки» важная игра дома с соседом по подземелью «Текстильщиком». Терять очки в такой встрече будет обидно.

Лидерство «Торпедо»

После поражения от Нижнего «Торпедо» одержало четыре победы к ряду. Такого старта от москвичей мало кто ожидал, но сыгранный коллектив вкупе с опытными игроками из РПЛ дает о себе знать. Но главную роль в успехе пока играет форвард Иван Сергеев, о котором мало кто слышал до этого, а сейчас он уверенно лидирует в гонке бомбардиров. В воскресенье свой лицевой счет он попытается пополнить в матче с «Енисеем». Красноярцы продолжают стремительное падение в ПФЛ. Даже после прихода Юрия Газзаева.

10-й тур ФНЛ



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Теги: Игнашевич Торпедо
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