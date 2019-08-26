Сергей Игнашевич рассказал о задачах "Торпедо" на сезон

Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич объяснил, почему владелец команды Роман Авдеев, говоря о задачах команды на сезон, заявил, что "Торпедо" нужно стать стабильной командой в ФНЛ, не ставя при этом цели выйти в РПЛ. После 10 туров московский клуб лидирует в ФНЛ."Не нужно забывать, что Авдеев дает деньги, он бизнесмен, поэтому он должен трезво на ситуацию смотреть. Конечно, без своего стадиона играть в РПЛ — не круто. Можно арендовать, но это будет другая история.Хочется, чтобы сразу и проект, чтобы зарабатывал клуб. Авдеев тоже понимает, что команда новая, новый тренер. Перспективы тоже были непонятные — что за тренер? Другое дело, что все футболисты — люди амбициозные. Конечно, мы перед собой ставим самые большие цели. Моя личная задача — побеждать в каждом матче и разбирать каждого соперника", — сказал Игнашевич в интервью блогеру Евгению Савину в передаче "КраСава".