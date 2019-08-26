Сергей Игнашевич рассказал, на стажировку к каким иностранным тренерам хотел бы отправиться

Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич попытался ответить на вопрос, к футболу какого из его бывших тренеров ближе всего футбол, который он прививает своей команде, а также рассказал, на стажировку к каким европейским специалистам хотел бы отправиться."С Саламычем (Станиславом Черчесовым) мы только месяц поработали. С Леонидом Слуцким и Валерием Газзаевым — в равной степени. Слуцкий — отличный методист, Газзаев — это дисциплина, мотивация.К кому бы хотел поехать на стажировку? Конечно, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп — два крутых тренера. Диего Симеоне еще можно назвать, там совершенно другой подход. Я бы поехал к Джанпьеро Гасперини, в "Аталанту", я поехал бы в "Айнтрахт", я поехал бы к Юлиану Нагельсманну, который сейчас в "РБ Лейпциг" работает", — сказал Игнашевич в интервью блогеру Евгению Савину в передаче "КраСава".