"Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Всё – из своего кармана», – сказал Авдеев в интервью известному YouTube-каналу "КраСава".
В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние Романа Авдеева в 1,7 млрд долларов, по этому показателю он занял 56-е место в списке самых богатых российских бизнесменов.
После десяти игр "Торпедо" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, одержав 8 побед и набрав 25 очков.
Владелец "Торпедо": погасил долг клуба в 1 миллиард рублей. Из своего кармана
Владелец "Торпедо" Роман Аведеев рассказал, что самостоятельно погасил большой долг клуба из собственных средств.
фото: Finparty
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