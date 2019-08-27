Тренер "Спартака-2" раскритиковал судейство в матче с "Ротором"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов раскритиковал судейство после поражения от "Ротора" (0:1) в матче 10-го тура ФНЛ.

"Ротор" — хорошая, мощная команда, в которой собраны физически крепкие ребята. Несмотря на это, матч был равным и мы имели возможности забить. Хотя бы во втором тайме, когда Руденко не увидел Мелкадзе. Если бы он покатил мяч, мы могли открывать счет. Во втором тайме был отрезок, когда нас прижали к воротам, но даже там мы сами привезли себе гол. Не сказал бы, что у "Ротора" было много моментов. Претензий к нашим ребятам нет: бились, старались, но чего-то не хватило. Стоит сказать и судействе. Давно не было таких матчей, чтобы судейство было в одну сторону, явно предвзятое. И не первый раз мы сталкиваемся с этим арбитром — Кукуляком", — цитирует Булатова официальный сайт клуба