С "Тюмени" снимут еще 6 очков

В течении двух недель Контрольно-дисциплинарный комитет РФС снимет с "Тюмени" еще 6 очков.Напомним, на недавнем заседании КДК снял с "Тюмени" 6 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.У клуба была неделя, чтобы выполнить решение CAS и избежать наказания в виде повторного снятия 6 очков. Однако "Тюмень" этого не сделала.