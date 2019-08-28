"По поводу "Ахмата" я уже давал комментарий, мне больше нечего сказать. Если говорить о будущем, то я мечтаю работать в хорошем клубе с задачами.
Готов ли также возглавить клуб из ФНЛ? Были предложения из ФНЛ, но эти проекты мне не показались интересными. Но если предложит оттуда клуб с интересами, с задачами, почему бы и нет? Пока не дождался того предложения, которого мне хотелось бы", — приводит слова Адиева Sport24.
Магомед Адиев: был интерес из ФНЛ, пока не дождался того предложения, которого мне хотелось бы
Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить свою карьеру.
фото: Sportbox
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