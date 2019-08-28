Магомед Адиев: был интерес из ФНЛ, пока не дождался того предложения, которого мне хотелось бы

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить свою карьеру.

фото: Sportbox