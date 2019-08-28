Роман Шишкин: если взглянуть на "Торпедо" изнутри, то командам Премьер-Лиги мы не уступаем

Защитник "Торпедо" Роман Шишкин прокомментировал старт команды в ФНЛ. По итогам 10 туров подопечные Сергея Игнашевича с 25 очками лидируют в турнирной таблице.

Фото: ФК "Торпедо"