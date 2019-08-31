"Енисей" дома проиграл "Чайке", красноярцы не выигрывают 10 матчей подряд

ФНЛ
11 тур
«Енисей» (Красноярск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:3
11 тур
«Енисей» (Красноярск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:3
Голы: Харитонов, 25 (1:0). Шайморданов, 62 (1:1). Текучев, 68 (1:2). Бычков, 70 (1:3).
«Енисей»: Опарин, Бугаев, Рожков, Гасанов, Комков, Хубулов (Руднев, 60), Иванов (Мильдзихов, 71), Савичев, Харитонов (Ломакин, 85), Раздорских (Семакин, 77), Саркисов (Песиков, 77).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, Тумасян, Бычков, Карташов, Текучев, Павленко (Демченко, 79), Коржунов (Шайморданов, 60), Коротаев, Хохлачев (Подбельцев, 65), Машнев (Безденежных, 59).
Предупреждения: Павленко, 24. Хубулов, 36. Комков, 48. Руднев, 63. Текучев, 86.
Удаление: Комков, 58.