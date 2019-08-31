"Енисей" дома проиграл "Чайке", красноярцы не выигрывают 10 матчей подряд

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске потерпел поражение от «Чайки» — 1:3. Хозяева не могут выиграть 10 матчей кряду, 7 из которых были проиграны.