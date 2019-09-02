Соперничали лидер первенства – "Торпедо" и "Ротор", занимающий третью строчку. При внушительной аудитории – 36 219 зрителей победили москвичи.
В матче 9-го тура с "Шинником" на трибунах волгоградского стадиона побывало 33 417 человек. Это был четвертый результат в истории лиги и лучший без учета тестовых матчей. И теперь "Ротор" побил не только собственный рекорд, но и обошёл по числу зрителей тестовый матч в Калининграде, где 12 мая прошлого года поединок между "Балтикой" и "Тюменью" посетило 35 000 человек. Теперь у волжан третье место в истории ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.
"Ротор" побил собственный рекорд посещаемости
Центральный матч 11-го тура ФНЛ был сыгран в Волгограде при внушительной аудитории.
Фото: официальный сайт ФК "Ротор"
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