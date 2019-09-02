Егор Титов — о последнем месте "Енисея" в ФНЛ: рыба гниёт с головы

Егор Титов, входивший ранее в тренерский штаб красноярского "Енисея", рассказал о причинах, по которым клуб опустился на последнее место в ФНЛ.

Фото: Sportbox.ru