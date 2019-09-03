Полузащитник Ян Казаев стал игроком "Балтики"

Трехлетний контракт с "Балтикой" подписал полузащитник Ян Казаев.

Фото: ФК «Томь»

Текущий сезон новобранец калининградской команды начал в "Сочи" и провел 4 матча. Вместе с этой командой минувшей весной он пробился в Премьер-Лигу. Казаев перешел в "Сочи" зимой из "Томи". В прошлом сезоне он в общей сложности сыграл 33 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.Казаев воспитанник питерской футбольной школы "Смена". На профессиональном уровне выступает с 2011 года. Играл за "Карелию" (Петрозаводск), "Тосно", "Таганрог", питерское "Динамо", "Химки" и "Томь".