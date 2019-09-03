Базелюк будет выступать под 71-м номером. Игрок уже внесен в заявочный лист.
Футболист впервые появился в составе хабаровчан в сезоне-2015/16. Тогда за сезон форвард в 28 матчах забил 10 голов. После этого он один год отыграл в высшей лиге Португалии, где в составе клуба "Эшторил-Прая" провел 11 матчей и 1 раз поразил ворота соперников.
В сезоне-2017/18 нападающий выступал на правах аренды за команду "Зброёвка", которая играла в высшей лиге Чехии, где за 13 матчей забил 1 мяч.
Второе пришествие форварда в "СКА-Хабаровск" состоялось в прошлом сезоне. За 33 матча Базелюк забил 7 мячей.
Нынешний сезон нападающий начал в составе саранской "Мордовии", за которую успел провести 7 матчей и забить 1 гол.
Базелюк также выступал за ЦСКА, московское "Торпедо" и "Анжи".
Официальный сайт ФНЛ
Константин Базелюк вновь стал игроком "СКА-Хабаровск"
В "СКА-Хабаровск" вернулся 26-летний нападающий Константин Базелюк, которого хабаровские болельщики признали лучшим игроком прошлого сезона.
Фото: "СЭ"
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