"СКА-Хабаровск" обыграл "Сахалин" в 1/32 финала Кубка России

"СКА-Хабаровск" на выезде одержал сухую победу над "Сахалином"

Кубок России



1/32 финала



"Сахалин" – "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:1)

: Круз, 14 - с пенальти (0:1). Эльмурзаев, 51 - с пенальти (0:2).: Счастливцев, Алахвердов, Коломыц, Дроздов (Катиновасов, 80), Щербаков, Духнов, Шанин, Матрахов, Ерусланов, Есиков (Иванов, 78), Аксютенко.: Соромытко, Эльмурзаев, Суслов, Труфанов, Шляков (Матвийчук, 46), Оанча, Малеев, Кацаев (Асани, 63), Гаджимурадов (Камилов, 73), Сато, Круз (Брагин, 46).: Аксютенко, 17 - нет.В 1/16 финала "СКА-Хабаровск" сыграет с одной из команд Премьер-Лиги. Жеребьевка этой стадии пройдет в среду 4 сентября.