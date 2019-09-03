"СКА-Хабаровск" обыграл "Сахалин" в 1/32 финала Кубка России

Кубок России
1/32 финала
"Сахалин" – "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:1)
1/32 финала
"Сахалин" – "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:1)
Голы: Круз, 14 - с пенальти (0:1). Эльмурзаев, 51 - с пенальти (0:2).
"Сахалин": Счастливцев, Алахвердов, Коломыц, Дроздов (Катиновасов, 80), Щербаков, Духнов, Шанин, Матрахов, Ерусланов, Есиков (Иванов, 78), Аксютенко.
"СКА-Хабаровск": Соромытко, Эльмурзаев, Суслов, Труфанов, Шляков (Матвийчук, 46), Оанча, Малеев, Кацаев (Асани, 63), Гаджимурадов (Камилов, 73), Сато, Круз (Брагин, 46).
Предупреждения: Аксютенко, 17 - нет.
В 1/16 финала "СКА-Хабаровск" сыграет с одной из команд Премьер-Лиги. Жеребьевка этой стадии пройдет в среду 4 сентября.