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"СКА-Хабаровск" обыграл "Сахалин" в 1/32 финала Кубка России

"СКА-Хабаровск" на выезде одержал сухую победу над "Сахалином"

Кубок России

1/32 финала

"Сахалин" – "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:1)




Голы: Круз, 14 - с пенальти (0:1). Эльмурзаев, 51 - с пенальти (0:2).

"Сахалин": Счастливцев, Алахвердов, Коломыц, Дроздов (Катиновасов, 80), Щербаков, Духнов, Шанин, Матрахов, Ерусланов, Есиков (Иванов, 78), Аксютенко.

"СКА-Хабаровск": Соромытко, Эльмурзаев, Суслов, Труфанов, Шляков (Матвийчук, 46), Оанча, Малеев, Кацаев (Асани, 63), Гаджимурадов (Камилов, 73), Сато, Круз (Брагин, 46).

Предупреждения: Аксютенко, 17 - нет.

В 1/16 финала "СКА-Хабаровск" сыграет с одной из команд Премьер-Лиги. Жеребьевка этой стадии пройдет в среду 4 сентября.


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Теги: СКА-Хабаровск Сахалин Кубок России
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