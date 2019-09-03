Состав "Химок" пополнил ивуарийский нападающий

"Химки" подписали 21-летнего ивуарийского форварда Мухамед Конате.

Фото: ФК "Химки"

Ранее футболист выступал за "Денгеле" из Кот-д’Ивуара, молдавский "Саксан", "Урал" из Екатеринбурга, латвийский "Бабите", казахстанский "Кайрат-Жастар", белорусский "Гомель" и армянский "Пюник".Последним клубом футболиста до перехода в "Химки" был "Тамбов". За команду Андрея Талалаева нападающий будет выступать под 24-м номером.