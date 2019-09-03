Ранее футболист выступал за "Денгеле" из Кот-д’Ивуара, молдавский "Саксан", "Урал" из Екатеринбурга, латвийский "Бабите", казахстанский "Кайрат-Жастар", белорусский "Гомель" и армянский "Пюник".
Последним клубом футболиста до перехода в "Химки" был "Тамбов". За команду Андрея Талалаева нападающий будет выступать под 24-м номером.
Официальный сайт ФНЛ
Состав "Химок" пополнил ивуарийский нападающий
"Химки" подписали 21-летнего ивуарийского форварда Мухамед Конате.
Фото: ФК "Химки"
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