Кубок ФНЛ пройдет в феврале 2020 года на Кипре

Общее собрание Футбольной Национальной Лиги определило сроки проведения и формат очередного Кубка ФНЛ.Турнир пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре в городе Пафос.Участие в соревновании, как и в предыдущие сезоны, смогут принять команды, которые по итогам первого круга ФНЛ-2019/20 займут места с 1-го по 16-е. В случае отказа какой-либо из команд приоритетное право на участие получат клубы, занявшие в момент паузы с 17-го по 20-е места. Также могут быть приглашены клубы из других лиг и стран. На данный момент предварительное согласие на участие в очередном Кубке ФНЛ дали три клуба РПЛ.Команды будут поделены на две группы и сыграют в них по принципу "каждый с каждым". На втором этапе клубы проведут стыковые матчи с занявшими аналогичные места в соседних группах, определив финалистов турнира, участников матча за 5-е, 7-е и 9-е места. Каждая из команд-участниц гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ пять матчей.Трижды обладателем Кубка ФНЛ становился «Урал». По одному разу трофей завоевали "Луч", "Волгарь", "Газовик" (нынешний "Оренбург"), "Факел" и "Авангард".