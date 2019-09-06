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Анонс 12-го тура ФНЛ

РПЛ отдыхает из-за перерыва на матчи сборных, а вот в ФНЛ турнир продолжается. Rusfootball.info с анонсом главных игр выходных.

Камбэк месяца

Константин Базелюк уже два раза был в аренде в Хабаровске из ЦСКА. Этим летом у игрока закончился контракт с армейцами. Тренерский штаб хабаровчан намерен был видеть его в СКА, но не сошлись по контракту. Форвард отправился в «Мордовию». Провел там два месяца, однажды забил и внезапно расторг контракт. Видимо, проблемы с финансированием дали знать. Константин отправился в третий раз в СКА. Уже в это воскресенье у него будет возможность открыть счет в игре с «Авангардом» перед хабаровскими болельщиками.

Красно-белый «Факел»

Вслед за Павлом Яковлевым в Воронеж пожаловал Сергей Брызгалов. В «Фвкеле» обосновалось еще несколько воспитанников «Спартака». Трансферы существенно оживили клуб. Воронежцы крупно победили «Текстильщик». Теперь есть шансы и с «Енисеем», который катится в ПФЛ на высокой скорости. Болельщики красноярцев сейчас в отчаянии. Один из болельщиков объявил голодовку из-за плохих результатов. «Енисей» обещал проследить за здоровьем фаната.

Матч тура

«Торпедо» и «Химки» наконец-то оторвались от «Ротора». Прежде всего из-за того, что «Ротор» в очном соперничестве с москвичами им уступил. Волгоградцы могут сократить отставание уже в этом туре. Черно-белые и красно-черные сыграют в воскресенье и определяет безоговорочного лидера. Стоит отметить, что команды проповедуют разный стиль. Подмосковный клуб представляет яркий атакующий стиль, а москвичи более прагматичный. Нас ждет отличный матч

Молодежное дерби

Дублям в ФНЛ приходится тяжелее всего. В любой момент яркого футболиста могут забрать в основу, а несколько раз в сезоне приходится отправлять игроков в юношеские и молодежные сборные. В этот раз повезло чуть больше. Спартак и Краснодар сыграют друг с другом, поэтому взрослые коллективы не получат преимущество над молодыми. Южане отправили больше игроков в сборные, поэтому шансов будет заметно меньше.

Побегалов против Баскакова

«Томь» в кой-то веки сумела преодолеть на этой неделе первый раунд Кубка России и чуть поправила настроение после парочки неудач в ФНЛ. У «Шинника» тоже есть проблемы с результатами в последних матчах, поэтому явного фаворита в этой встрече точно не будет. Два опытных специалиста попытаются удивить и перехитрить друг друга.

12-й тур ФНЛ



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