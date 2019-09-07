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Юрий Газзаев: моменты у нас были

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев прокомментировал ничью с "Факелом" (1:1) в матче 12-го тура ФНЛ.

"Скажу, что в целом, отклик у команды появился, я об этом говорю, потому что, войти внутрь команды по ходу сезона, который неудачно складывается всегда непросто. Состояние футболистов разное, им нужно помогать, чтобы они одинаково понимали игру в обороне и в атаке. В целом, в какой-то мере стали организованнее. Сейчас вроде расстроены, хотя по началу второго тайма, где-то 15-20 минут вратарь играл удачно, могли пропустить. Если взять первый тайм, никаких предпосылок мы не давали, тренер говорит играть, и когда в чем-то требования не выполняются, то получаем, допустим, гол, из-за того, что, наверное, нет устоявшегося навыка. Мне управлять игрой с бровки, когда игроки рядом, несколько легче, итог - моменты у нас были", - цитирует Газзаева пресс-служба ФНЛ.


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Теги: Енисей Факел
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