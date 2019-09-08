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Болельщик "Енисея": продолжаю голодовку как минимум до 14 сентября. Сейчас есть уже и не хочется

Болельщик "Енисея" Константин Литвинов, объявивший 31 августа о решении не есть, пока команда не победит в ФНЛ, рассказал о своем самочувствии и о том, как долго планирует продолжать голодовку.

"С трудом добрался из Воронежа до Москвы. Прямо сейчас лежу в кровати. Перед отъездом в Воронеж пришлось заниматься физической работой — у меня аж голова кружилась. Было очень тяжело. Тем не менее, голодовку после ничейного матча "Енисея" с "Факелом" продолжаю как минимум до 14 сентября. Завтра пойду на работу. Победа в Кубке России над командой ПФЛ не меняет картины в нашей турнирной таблице.

После матча с "Факелом" получилось пообщаться с футболистами "Енисея". Мне понравилось, что они подошли после матча, пожали руки. Игроки прекрасно знают, что я делаю, и мне понравилось то, что я от них услышал. Прекратить голодовку не просили. Они старались на поле, но по факту были слабее. "Енисей" не заслужил даже ничьей.

Если команда не обыграет и "Балтику", не знаю, продолжу ли голодовку. Сейчас есть уже и не хочется: видимо, в организме начались какие-то процессы. Но не знаю, что будет через неделю. Футболисты сказали, что сделают все, чтобы обыграть калининградский клуб. Очень хотел бы оказаться в Красноярске и быть на стадионе", - цитирует Литвинова "Рейтинг букмекеров".


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Теги: Енисей
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