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Алексей Матюнин рассудит матч ФНЛ «Текстильщик» – «СКА-Хабаровск»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 13-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2019/20, которые пройдут 14 и 15 сентября. Матч «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск» судит 37-летний арбитр FIFA Алексей Матюнин из Москвы, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Фото: ФК «Химки»
14 сентября (суббота)

Луч – Нижний Новгород: Евгений Буланов (Саранск) – Дмитрий Колосков, Артур Зайнагутдинов (оба - Уфа); инспектор – Борис Калюский (Красноярск); делегат – Сергей Змиевский (Москва).

Енисей - Балтика: Антон Фролов (Москва) – Дмитрий Тарасов (Тамбов), Александр Приходько (Москва); инспектор – Юрий Куница (Краснодар); делегат – Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Томь – Спартак-2: Артем Любимов (Санкт-Петербург) – Игорь Князев (Курск), Рустам Равилов (Саранск); инспектор – Владимир Гамеев (Протвино); делегат – Евгений Летин (Московская область).

Текстильщик – СКА-Хабаровск: Алексей Матюнин (Москва) – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Виктор Пышкин (Москва); делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).

Нефтехимик – Шинник: Евгений Кукуляк (Калуга) – Егор Болховитин (Ленинградская область), Денис Березнов (Москва); инспектор – Олег Лонский (Смоленск); делегат – Яков Брегман (Москва).

Авангард - Мордовия: Ян Бобровский (Санкт-Петербург) – Максим Степанов (Томск), Федор Валявин (Саратов); инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат – Филипп Яковлев (Москва).

Ротор – Факел: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков (оба - Москва); инспектор – Алексей Монахов (Москва); делегат – Сергей Бондарь (Московская область).

Химки - Чайка: Алексей Амелин (Тула) – Владимир Миневич (Смоленск), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор – Анатолий Цветнов (Москва); делегат – Андрей Балакирев (Саранск).

Торпедо – Краснодар-2: Антон Анопа (Благовещенск) – Сергей Архипов (Ульяновск), Максим Белокур (Владивосток), инспектор – Юрий Князев (Курск); делегат - Алексей Харьков (Москва).

15 сентября (воскресенье)

Армавир - Чертаново: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор – Сергей Хральцов (Москва); делегат – Игорь Крапивко (Москва).


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Теги: ФНЛ Матюнин
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