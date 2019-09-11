» » "Ротор" уволил всех помощников главного тренера за неудовлетворительные результаты. Клуб занимает 3-е место в ФНЛ

"Ротор" уволил всех помощников главного тренера за неудовлетворительные результаты. Клуб занимает 3-е место в ФНЛ

Руководство "Ротора" приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским, вместе с ним уйдёт тренерский штаб, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Фото: ФК "Ротор"
Как отмечается в сообщении, тренеры уволены "в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах". "Ротор" после 12 туров занимает в таблице ФНЛ 3-е место, на 9 очков отставая от лидирующего "Торпедо".

Могилевский работал в "Роторе" с 2017 года. К ближайшему матчу с воронежским "Факелом", который состоится 14 сентября, волгоградскую команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ротор ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Болельщики "Локомотива" жалуются на возможность купить билеты на ЛЧ только у спекулянтов
У арестованного агента Тибо Куртуа изъяли 7 миллионов евро
Стала известна пятерка самых посещаемых клубов сезона-2018/19 в Европе
Лионель Месси: Пуйоль был бы идеальным спортивным директором "Барселоны"
Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ
Глава департамента судейства РФС: с теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой
Дмитрий Сенников — о травле школьника с прической Ибрагимовича: носи эту прическу, где угодно, но не в школе 5
"Ротор" уволил всех помощников главного тренера за неудовлетворительные результаты. Клуб занимает 3-е место в ФНЛ 1
Лионель Месси: "Барселона" — мой дом. Я не хочу уходить, но желаю побеждать
Александр Егоров: ситуация с судейством и у меня самого на 100% вызывает бурю возмущений 1
Гендиректор "Шахтёра": когда подписывали Витао, оставалось полчаса до закрытия трансферного окна
Мэр Парижа обратилась к Неймару
Роман Бабаев — о ситуации с Бекао: неприятно, чувствуешь себя лохом 3
Арда Туран — о судебном приговоре: я ни в чём не виноват, преступления не совершал
Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди 3
Массимо Каррера прилетел в Москву для участия в церемонии вручения наград "Football Heroes"
Жозе Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Роман Ерёменко пожертвовал деньги в пользу академии ЦСКА
В ЦСКА назвали игрока с максимально жестким контрактом: провинится, будет играть за тарелку супа 12
Роман Бабаев: было достойное предложение от "Зенита", но Фернандес сказал, что хочет остаться в ЦСКА 4
В ЦСКА сообщили, что зимой могут снова попытаться заполучить Комличенко 5
Карло Анчелотти обрушился с критикой на власти Неаполя, увидев состояние раздевалок на стадионе
Златан Ибрагимович - Компани: ты лидер и пример для футболистов
Роман Бабаев: стало откровением, что футболисты из Европы не так охотно смотрят в сторону России 3
ЦСКА исключил возможность возвращения в команду Мамаева 2
Роман Бабаев - о переходе Кругового в "Зенит": денежные знаки - один из самых серьезных мотиваторов 4
Максименко рассказал, что у него было предложение из Турции
"Манчестер Сити" установит статую Компани рядом со стадионом
"Локомотив" не будет сносить стадион в Черкизово 3
Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский клуб
Все новости