"Ротор" уволил всех помощников главного тренера за неудовлетворительные результаты. Клуб занимает 3-е место в ФНЛ

Руководство "Ротора" приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским, вместе с ним уйдёт тренерский штаб, сообщает пресс-служба волгоградского клуба

Фото: ФК "Ротор"

Как отмечается в сообщении, тренеры уволены "в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах". "Ротор" после 12 туров занимает в таблице ФНЛ 3-е место, на 9 очков отставая от лидирующего "Торпедо".



Могилевский работал в "Роторе" с 2017 года. К ближайшему матчу с воронежским "Факелом", который состоится 14 сентября, волгоградскую команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков.