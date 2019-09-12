Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил выступление футбольного клуба "Нижний Новгород" в текущем сезоне.
"Слежу за "Нижним Новгородом", переживаю. Пока успехом игру команды назвать сложно. Календарь непростой, есть сложности в сыгранности у футболистов. Надеюсь, ситуация будет выправляться. Мы уже начали продвигаться вперед по турнирной таблице. Но повторюсь, что ребятам необходимо сыграться. Ждем и верим в команду. Сам состав и проведенная летом трансферная кампания внушали оптимизм. Надо, чтобы новый коллектив сложился в настоящую команду, в боевую единицу.
Я общался с главным тренером команды. Задача перед ним стоит — попадание в Премьер-лигу напрямую либо через стыки. Черышев переживает, старается. Мы рассчитываем, что он справится. Старт получился неудачным, ликвидировать отрыв будет сложно. Но мы верим. У тренера есть кредит доверия? Пока мы верим в команду", - цитирует Никитина Sport24.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил выступление "Нижнего Новгорода"
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