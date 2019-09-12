Все средства с матча "Торпедо" - "Краснодар-2" будут направлены на восстановление дачи Шустикова

Все средства, собранные с продажи билетов на матч "Торпедо" - "Краснодар-2" будут направлены на восстановление дачи Шустикова.В конце июля в семье легендарного защитника "Торпедо" произошёл несчастный случай: после короткого замыкания дотла сгорела дача, где многие годы Виктор Михайлович Шустиков и его супруга Александра Николаевна проводили лето.